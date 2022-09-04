Водитель автомобиля сбил девочку в районе Люблино

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

80к3, Люблинская улица, Москва, Россия Карта всех событий

В столичном районе Люблино автовладелец совершил наезд на девочку-пешехода, после этого ее доставили в больницу. Об этом в воскресенье, 4 сентября, сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по городе Москве.

— У дома 80 на улице Люблинской водитель автомобиля совершил наезд на ребенка. Пострадавшая девочка госпитализирована, — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что на данный момент специалисты проводят проверку. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего. Состояние ребенка не уточняется, передает агентство городских новостей «Москва».

29 августа сообщалось, что в Москве водитель сбил женщину с ребенком, а после попытался скрыться с места происшествия. Инцидент произошел на пешеходном переходе на Новороссийской улице. Во время попытки виновника аварии скрыться неравнодушные прохожие окружили его толпой и удерживали.