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Водитель автомобиля сбил девочку в районе Люблино

Александр Афонин
Происшествия
Водитель автомобиля сбил девочку в районе Люблино
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
80к3, Люблинская улица, Москва, Россия Карта всех событий

В столичном районе Люблино автовладелец совершил наезд на девочку-пешехода, после этого ее доставили в больницу. Об этом в воскресенье, 4 сентября, сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по городе Москве.

— У дома 80 на улице Люблинской водитель автомобиля совершил наезд на ребенка. Пострадавшая девочка госпитализирована, — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что на данный момент специалисты проводят проверку. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего. Состояние ребенка не уточняется, передает агентство городских новостей «Москва».

29 августа сообщалось, что в Москве водитель сбил женщину с ребенком, а после попытался скрыться с места происшествия. Инцидент произошел на пешеходном переходе на Новороссийской улице. Во время попытки виновника аварии скрыться неравнодушные прохожие окружили его толпой и удерживали.

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