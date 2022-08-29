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Водитель сбил женщину с ребенком в районе Люблино и попытался скрыться

Лейла Алиева
Происшествия
Водитель сбил женщину с ребенком в районе Люблино и попытался скрыться
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, Новороссийская улица Карта всех событий

В Москве водитель сбил женщину с ребенком, а после попытался скрыться с места происшествия. Об этом стало известно в понедельник, 29 августа.

Инцидент произошел на пешеходном переходе на Новороссийской улице. Во время попытки виновника аварии скрыться неравнодушные прохожие окружили его толпой и удерживали.

В настоящее время девятилетний ребенок находится в центре детской хирургии. Информация о состоянии пострадавших пока уточняется, пишут «Известия».

Похожий случай произошел 23 августа на Первомайской улице у дома 28/24 на востоке Москвы. Водитель сбил пятилетнюю девочку, которая вместе с мамой переходила дорогу, а после скрылся с места происшествия.

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