Водитель сбил женщину с ребенком в районе Люблино и попытался скрыться
В Москве водитель сбил женщину с ребенком, а после попытался скрыться с места происшествия. Об этом стало известно в понедельник, 29 августа.
Инцидент произошел на пешеходном переходе на Новороссийской улице. Во время попытки виновника аварии скрыться неравнодушные прохожие окружили его толпой и удерживали.
В настоящее время девятилетний ребенок находится в центре детской хирургии. Информация о состоянии пострадавших пока уточняется, пишут «Известия».
Похожий случай произошел 23 августа на Первомайской улице у дома 28/24 на востоке Москвы. Водитель сбил пятилетнюю девочку, которая вместе с мамой переходила дорогу, а после скрылся с места происшествия.