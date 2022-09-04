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Кадыров сообщил о начале масштабного наступления в ДНР

Анастасия Колоскова
Общество
Кадыров сообщил о начале масштабного наступления в ДНР
Фото: vk/ramzan

Силы отряда специального назначения «Ахмат» и 2-го корпуса Луганской народной республики начали масштабное наступление в Донецкой народной республике. Об этом в воскресенье, 4 сентября, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

— Наши бойцы активно продвигаются в направлении Соледара, Яковлевки, Северска, — уточнил он.

Кадыров добавил, что взятая в тактических целях до этого пауза «полностью себя оправдала». По его словам, противник раскрыл все свои позиции. При этом глава Чеченской республики не стал уточнять подробности происходящего.

Украинские войска несут большие потери в живой силе и технике, добавил Кадыров в своем Telegram-канале, сославшись на данные командира спецназа «Ахмат» Апты Алаудинова.

28 августа Кадыров призвал перевести российских военных на усиленное несение службы. Он отметил, что военнослужащие РФ борются с украинской армией, которую НАТО обильно поддерживает деньгами и вооружением. Несмотря на то что Россия проводит «точечную операцию», против нее «идет открытая война», подчеркнул глава Чечни.

Украина Рамзан Кадыров ЛНР ДНР
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