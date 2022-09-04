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Сергей Собянин заявил о росте популярности водного транспорта у москвичей

Анастасия Колоскова
Город
Сергей Собянин заявил о росте популярности водного транспорта у москвичей
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Водный транспорт пользуется все большей популярностью не только у туристов, но и у жителей столицы, которые ежедневно совершают на нем поездки по городу. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— От Северного речного вокзала отходят регулярные теплоходы в Захарково и прогулочный маршрут в Химки. Это удобная и необычная альтернатива личным автомобилям, метро и автобусам, — отметил он.

По словам главы города, пассажиры могут оплатить проезд на переправе до Захарково при помощи карты «Тройка», а билеты на прогулочный речной транспорт продаются на сайте «Суда сюда» и в приложении «Московский транспорт».

Собянин подчеркнул, что основным круизным портом столицы стал Северный речной вокзал, который претерпел масштабную реставрацию.

Совершить водные путешествия из Москвы можно в 41 город России, в том числе Санкт-Петербург, Ярославль, Нижний Новгород, Тверь и Кострому. С начала лета этой возможностью воспользовались более 150 тысяч пассажиров, уточнил мэр столицы в Telegram-канале.

До этого Собянин напомнил, что в 2022 году Северному речному вокзалу исполняется 85 лет.

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