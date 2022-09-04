Более 800 рейсов было совершено с Северного речного вокзала с начала сезона

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

С начала сезона навигации более 800 рейсов было совершено с Северного речного вокзала, которые перевезли более 170 тысяч пассажиров в другие города. Об этом в воскресенье, 4 сентября, сообщил глава столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Он напомнил, что два года назад завершилась масштабная реставрация Северного речного вокзала, который после открытия начал пользоваться большой популярностью у горожан и туристов. По словам Ликсутова, в здании вокзала есть все необходимое для досуга и отдыха, в том числе кафе и бассейны. Кроме того, здесь регулярно проходят разного рода мероприятия для детей и взрослых.

— В выходные Северный речной вокзал посещают до 30 тысяч человек, всего за два года здесь побывали более трех миллионов гостей. Но главное, выросла популярность речного транспорта, к вокзалу вернулось звание главного порта столицы — в этом году с начала навигации более 800 рейсов перевезли свыше 170 тысяч пассажиров в другие города, — подчеркнул Ликсутов, чьи слова приводятся в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

До этого мэр Москвы Сергей Собянин напомнил, что в 2022 году Северному речному вокзалу исполняется 85 лет.