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Украинская разведка столкнулась с так называемым тувинским феноменом во время радиоперехватов. Об этом в воскресенье, 4 сентября, сообщили в пресс-службе министерства обороны России.

В ведомстве пояснили, что в зоне проведения спецоперации на Украине связистами работают военные из Тувы. В результате украинские перехватчики не могут понять, о чем идет речь в сообщениях, так как специалисты используют родной язык.

— Мы используем наш национальный язык, а именно тувинский, чтобы в случае радиоперехвата противник не смог понять, о чем идет речь, — отметил инструктор отделения связи Николай Чамьян, чьи слова приводятся в Telegram-канале оборонного ведомства.

До этого в Минобороны России сообщили, что Вооруженные силы Украины за сутки потеряли на Николаево-Криворожском направлении свыше 150 человек. Кроме того в боях противник лишился 11 танков, 17 боевых машин пехоты, в том числе четырех БМП Bradley производства США, десяти других боевых бронированных машин и пяти пикапов с крупнокалиберными пулеметами.