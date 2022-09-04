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Минобороны РФ сообщило о потерях ВСУ на Николаево-Криворожском направлении

Анастасия Колоскова
В мире
Минобороны РФ сообщило о потерях ВСУ на Николаево-Криворожском направлении
Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы Украины за сутки потеряли на Николаево-Криворожском направлении свыше 150 человек. Об этом в воскресенье, 4 сентября, сообщили в пресс-службе Минобороны России.

— За сутки боевых действий на данном направлении противник потерял 11 танков, 17 боевых машин пехоты, в том числе четыре БМП Bradley производства США, десять других боевых бронированных машин, пять пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 150 военнослужащих, — говорится в сводке ведомства.

Помимо этого уточняется, что силам российской истребительной авиации удалось сбить украинский штурмовик Су-25 в районе Романовки Николаевской области.

До этого глава администрации Энергодара Александр Волга сообщил о попадании артиллерийского снаряда в один из энергоблоков Запорожской АЭС. По его словам, обстрел велся со стороны Вооруженных сил Украины, снаряд попал в нерабочий энергоблок. Волга отметил, что повышения радиационного фона на станции не зафиксировано.

Позже стало известно, что силы отряда специального назначения «Ахмат» и 2-го корпуса Луганской народной республики начали масштабное наступление в ДНР.

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