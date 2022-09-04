Более 10 тысяч жителей столицы провели лето с проектом «Спортивные каникулы»

Фото: пресс-служба московского центра «Патриот.Спорт»

В День защиты детей стартовал городской летний проект «Спортивные каникулы», организованный Московским центром «Патриот.Спорт» совместно с Парком Горького.

— Этим летом «Спортивные каникулы» объединили более 10 тысяч юных москвичей, которые выбирают спорт и здоровый образ жизни. В Парке Горького ребята соревновались в турнирах школьных спортивных лиг, занимались в секциях, учились новому на мастер-классах у профессиональных спортсменов. Проект имел и объединяющий эффект: во многих активностях дети участвовали с родителями, что позволило семьям найти новые общие интересы и активно вместе провести свободное время, — отметил директор Московского центра «Патриот.Спорт» Марат Кучушев.

В течение трех летних месяцев в Парке Горького проходили командные соревнования и различные тренировки. Москвичи посещали секции по футболу, баскетболу, пляжному волейболу, футволею, настольному теннису, шахматам.На Фестивале пляжного волейбола ловкость, силу и мастерство продемонстрировали волейболисты в четырех возрастных категориях. А за звание лучших шахматистов школьники и студенты колледжей боролись в турнире «Шахматный понедельник».

Кроме того, в парке работал «Беговой клуб», где все желающие учились правильно бегать и развивали выносливость. Профессиональные тренеры давали участникам рекомендации по тренировкам и питанию.

В рамках «Спортивных каникул» проходили различные мастер-классы, которые проводили известные спортсмены: футболисты Алексей Смертин, Дмитрий Сычев, Антон Шкарин и Денис Пархоменко, волейболистка Екатерина Гамова, ультрамарафонец Алексей Ле, мастер спорта по спортивному ориентированию Анастасия Пашуто. Помимо этого, Московский центр «Патриот.Спорт» и профессиональный футбольный клуб ЦСКА запустили серию летних мастер-классов для школьников, где несколько занятий провел Олег Корнаухов, директор Академии красно-синих.

«Спортивные каникулы» завершились, но Московский центр «Патриот.Спорт» подготовил для жителей столицы еще много активностей в новом учебном году. Уже в сентябре стартуют детские фестивали «От маленьких побед — к большим достижениям» и «Познаю мир самбо», финал чемпионата Москвы по пляжному волейболу, начинаются соревнования школьных лиг по художественной гимнастике «Танцевальная рапсодия» и баскетболу 3х3. В честь Дня города в столице пройдет спортивный праздник ГТО. С более подробной информацией о проектах можно ознакомиться на сайте Московского центра «Патриот.Спорт».