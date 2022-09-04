Демонстрация в поддержку России прошла в Кельне

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В немецком городе Кельн прошла демонстрация в поддержку РФ и против поставок оружия Украине. Об этом в воскресенье, 4 сентября, сообщает RT.

Участниками демонстрации стали порядка тысячи человек. Они прошли по центральным улицам города, неся в руках флаги России и Германии. Демонстранты высказывались против поставок оружия Киеву и повышения цен, а также призывали к отмене антироссийских санкций и открытию газопровода «Северный поток — 2», говорится в сообщении.

Накануне массовый митинг прошел на Вацлавской площади в столице Чехии. Его участники выдвинули требование об отставке правительства страны во главе с премьер-министром Петром Фиалой.

По информации организаторов, на площади собралось более 100 тысяч участников. Они настаивали на проведении досрочных парламентских выборов и обвиняли руководство страны в проведении политики, противоречащей национальным интересам. Выступившие политики, ученые и общественные деятели возложили на кабинет министров ответственность за энергетический кризис и инфляцию в стране, потребовав переговоров с Россией и заключения контрактов на поставку российского газа