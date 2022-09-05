Бирюков: В рамках подготовки к зиме в Москве созданы необходимые резервы по мощности и топливу

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В столице созданы необходимые резервы по топливу и мощности ресурсоснабжающих компаний в рамках подготовки к зимнему сезону. Об этом в понедельник, 5 сентября, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы Петр Бирюков.

— В настоящее время все городские системы ресурсоснабжения имеют необходимый резерв мощности. Это позволяет в полном объеме обеспечивать потребность развития инфраструктуры с учетом строительства жилого фонда, объектов социальной сферы и транспорта, — отметил Бирюков.

Заммэра добавил, что резерв по тепловой мощности составляет 48 процентов, газоснабжению — 23 процента, водоснабжению — 53 процента, электросетям — 19 процентов.

По его словам, в городе созданы резервы по топливу — 360,4 тысячи тонн по углю, 381,1 тысячи тонн по мазуту и 21,8 тысячи тонн по дизельному топливу.

Бирюков отметил, что для организации бесперебойного ресурсоснабжения и оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации в предстоящий отопительный период подготовлены 1,5 тысячи аварийных бригад.

Заммэра также сообщил, что специалисты комплекса городского хозяйства в рамках региональной программы капремонта заменили системы отопления в 1,4 тысячи жилых домов в Москве.