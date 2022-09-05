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Около 250 человек ищут пропавших в кузбасской тайге пенсионерку и ее внука

Полина Долганова
Происшествия
Около 250 человек ищут пропавших в кузбасской тайге пенсионерку и ее внука
Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Количество поисковиков, которые ищут пропавших в тайге в Кузбассе пенсионерку и ее десятилетнего внука, увеличилось до 250 человек. Об этом в понедельник, 5 сентября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.

О пропаже женщины и ребенка стало известно 3 сентября. Пенсионерка в возрасте 63 лет и ее внук пошли за грибами в лес рядом с поселком Новостройка Прокопьевского округа и заблудились.

Изначально в поисках участвовали около 70 человек.

В пресс-службе областного ГУ МВД отметили, что 5 сентября к поискам также будет подключен вертолет Росгвардии.

В пятницу, 12 августа, в поселке Верхнечусовские Городки Пермского края пропала шестилетняя девочка Настя Брихунец. На ее поиски отправились более 600 человек: сотрудники МЧС, полицейские, местные жители и волонтеры. В воскресенье, 14 августа, тело девочки обнаружили в колодце. Точная причина смерти еще не названа, экспертиза только предстоит. О том, что известно о трагедии, — в материале «Вечерней Москвы».

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