Ефимов: Инвестор реорганизует заброшенный участок в Тимирязевском районе

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Столица заключила восьмой договор с инвестором в рамках проекта комплексного развития территорий, согласно которому он реорганизует заброшенный участок в Тимирязевском районе. Об этом в понедельник, 5 сентября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Компания планирует вложить в редевелопмент семь миллиардов рублей. На участке уже много лет находится недостроенный пятиэтажный гараж-стоянка. Благодаря реализации проекта здесь возведут современный деловой центр и паркинг. В результате в столице появится 3,5 тысячи новых рабочих мест, — сказал он.

Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что договор был заключен на пять лет. За это время компании предстоит возвести здание площадью 50 тысяч квадратных метров. В нем смогут расположиться офисы, магазины, банки, кафе, рестораны и паркинг.

Генеральный директор строительной компании Максим Гейзер отметил, что будущий бизнес-центр будет иметь 23 этажа. На данный момент специалисты приступили к разработке проекта. Начать строительство планируется в следующем году.

Накануне Владимир Ефимов сообщил, что резиденты особой экономической зоны технополис «Москва» в январе–июне создали более 700 новых рабочих мест. Он уточнил, что представителями технополиса в настоящее время являются 90 компаний.