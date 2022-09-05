Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Еще 14 столичных зданий и сооружений вошли в список объектов культурного наследия

Александр Афонин
Город
Еще 14 столичных зданий и сооружений вошли в список объектов культурного наследия
Фото: Пресс-служба Департамента культурного наследия города Москвы
Борисоглебский пер., дом 15, строение 3 Карта всех событий

В столице за последнее время официально включили в список объектов культурного наследия 14 исторических построек и архитектурных комплексов. Об этом в понедельник, 5 сентября, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что теперь под охраной государства находятся построенные в начале прошлого века доходные дома, усадьбы XVIII века, ансамбли улиц в центре Москвы, надгробия и часовни Введенского и Рогожского кладбищ. Полученный статус запрещает снос построек, а их владельцы и арендаторы обязаны согласовать с городом все проводимые в них мероприятия.

Так, статус объекта культурного наследия получил ансамбль исторической застройки Алексеевской улицы, Дом моделей на Кузнецком Мосту, главный дом городской усадьбы XVIII века и другие, передает официальный сайт мэра Москвы.

27 августа стало известно, что царский павильон Николаевской железной дороги признали объектом культурного наследия регионального значения. Здание было возведено в 1896 году архитектором Генрихом Войневичем.

Департамент культурного наследия города Москвы Москва Архитектура
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Инструкции
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Отшумело первое сентября…

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Предоставляем льготные займы

Никита Миронов
Никита Миронов

Америка нарывается на ядерный конфликт

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

У «поуехавших» деньги закончились: беглые звезды потянулись в Россию

Александр Молотков
Александр Молотков

Новые школьные традиции

Валерий Грибакин
Валерий Грибакин

Учебный год будет безопасным

Лев Николаев
Лев Николаев

Вся русская красота на одной земле

Все мнения
О проекте