Еще 14 столичных зданий и сооружений вошли в список объектов культурного наследия

Фото: Пресс-служба Департамента культурного наследия города Москвы

Борисоглебский пер., дом 15, строение 3 Карта всех событий

В столице за последнее время официально включили в список объектов культурного наследия 14 исторических построек и архитектурных комплексов. Об этом в понедельник, 5 сентября, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что теперь под охраной государства находятся построенные в начале прошлого века доходные дома, усадьбы XVIII века, ансамбли улиц в центре Москвы, надгробия и часовни Введенского и Рогожского кладбищ. Полученный статус запрещает снос построек, а их владельцы и арендаторы обязаны согласовать с городом все проводимые в них мероприятия.

Так, статус объекта культурного наследия получил ансамбль исторической застройки Алексеевской улицы, Дом моделей на Кузнецком Мосту, главный дом городской усадьбы XVIII века и другие, передает официальный сайт мэра Москвы.

27 августа стало известно, что царский павильон Николаевской железной дороги признали объектом культурного наследия регионального значения. Здание было возведено в 1896 году архитектором Генрихом Войневичем.