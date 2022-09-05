Москвичи выбрали лучшие парки для велопрогулок, детского досуга и пляжного отдыха

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

Москвичи оставили более 2,5 миллиона мнений в рамках голосования в спецпроекте «Лето активного гражданина». Жители города выбрали свои самые любимые места в столице.

По мнению москвичей, лучшим местом для катания на велосипеде является ВДНХ, где можно насладиться видами исторических павильонов и каскадом Каменских прудов. За этот вариант свои голоса отдали 22 процента респондентов. По итогам опроса второе место занял музей-заповедник «Коломенское».

ВДНХ с ее детской площадкой «Космос» и интерактивной площадкой «Нефтеград» также победила в номинации лучших парков и общественных пространств для прогулок с детьми — так посчитали 26 процентов жителей столицы. Также горожане голосовали за игровую площадку «Салют» в Парке Горького и площадку «Изумрудный город» в парке Сокольники.

В свою очередь «Борисовские пруды» оказались лучшим местом для отдыха у воды в парках Москвы. Этот вариант выбрали 15 процентов участников голосования, передали на официальном сайте мэра столицы.

Недавно в проекте «Активный гражданин» стали доступны еще четыре голосования, в ходе которых горожане выберут названия двум станциям метро и двум улицам.