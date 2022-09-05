«Россия получает рекордную прибыль»: в бундестаге оценили политику санкций Германии

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Политика руководства Германии в сфере энергетики может привести к тому, что страна разорится, а Россия получит от этого максимальную прибыль. Об этом в понедельник, 5 сентября, заявила депутат бундестага от фракции Левой партии Сара Вагенкнехт.

— Российская компания «Газпром» в настоящее время получает рекордную прибыль. И совершенно очевидно, что санкции не приведут к прекращению войны на Украине, — сказала она.

Депутат добавила, что текущая ситуация на энергетическом рынке позволяет Газпрому организовывать дополнительные газопроводы в Китай. Это в свою очередь приводит к увеличению экспорта сырья в Азию и сокращению поставок в Европу.

Кроме того, ситуацией пользуется и Вашингтон. По словам Вагенкнехт, США сегодня получаются порядка 200 миллионов долларов прибыли с каждого танкера со сжиженным газом. Германия же в свою очередь продолжает «уничтожать» свою промышленность и средний класс, передает РИА Новости.

Накануне канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ планирует окончательно отказаться от поставок российского газа к декабрю текущего года. Он заверил граждан страны, что они «переживут эту зиму».