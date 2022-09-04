Шольц заявил о намерении ФРГ полностью отказаться от российского газа к декабрю

Фото: bundeskanzler.de

Германия планирует окончательно отказаться от поставок российского газа к декабрю текущего года. Об этом в воскресенье, 4 сентября, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Он заверил граждан страны, что они «переживут эту зиму». По словам политика, Германия заранее приняла меры для того, чтобы избежать энергетического кризиса.

Канцлер назвал Россию ненадежным поставщиком, который не выполняет договорных обязательств о поставках энергоносителей, передает «Коммерсант».

До этого в Газпроме сообщили, что «Северный поток» полностью остановлен на неопределенный срок после обнаружения неисправности в последней остававшейся турбине.

В ответ на это председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что прекращение российской стороной прокачки газа по трубопроводу «Северный поток» не стало неожиданностью.

Бывший исполнительный директор торговой ассоциации Energy UK Анджела Найт выразила мнение, что российский президент Владимир Путин погрузил Великобританию в панику решением перекрыть газопровод. Она заявила, что глава России развязывает «экономическую войну».