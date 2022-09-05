Три российских электромобиля дебютировали на московском велофестивале

Фото: Telegram/EVOLUTE

Три серийные модели электромобилей российской марки Evolute дебютировали на московском велофестивале. Об этом в понедельник, 5 сентября, сообщили в пресс-службе компании.

— Первый российский бренд электромобилей Evolute принимает участие в велофестивале-2022 в Москве. Впервые официально представлены сразу три серийные модели, — говорится в сообщении.

Уточняется, что речь идет о седане i-Pro, а также кроссоверах i-Joy и i-Jet. На данный момент подробной информации о выпуске моделей нет. Ожидается, что i-Pro появится на рынке уже в этом месяце. За ним в октябре последует i-Joy. Кроссовер i-Jet выйдет только в следующем году, передает Telegram-канал Evolute.

Накануне американская компания Tesla презентована электрический грузовик Semi с обновленным дизайном. Его разработкой занимался бывший программный директор Tesla S и вице-президент по проектированию транспортных средств Джером Гильен.

4 августа заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что специалисты устанавливают в городе «быстрые» зарядки мощностью 50 киловатт, также в городе в ближайшее время появятся станции повышенной мощности на 60 киловатт. Благодаря этому время на подзарядку автомобиля сократится.