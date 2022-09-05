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Андрей Бочкарев: Москва одобрила строительство 17,5 миллиона «квадратов» недвижимости в этом году

Александр Афонин
Город
Андрей Бочкарев: Москва одобрила строительство 17,5 миллиона «квадратов» недвижимости в этом году
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

С начала этого года столица одобрила строительство 17,5 миллиона квадратных метров недвижимости, что говорит о сохранении интереса инвесторов. Об этом в понедельник, 5 сентября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Инвестиционное сообщество с уверенностью смотрит в будущее развитие Москвы. Помимо уже реализуемых проектов, девелоперы планируют и согласовывают новые проекты. Только с января по конец августа город одобрил строительство 17,5 миллиона квадратных метров всех типов недвижимости в столице, — сказал он.

Заммэра добавил, что подобного результата удалось достичь благодаря высокой маржинальности и взятому курсу градостроительной политики. В него входит комплекс решений, которые способствует стимуляции бизнеса и строительной отрасли.

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова отметила, что наибольший объем одобренных проектов приходится на долю жилья. По ее словам, в столице будет реализовано порядка 8,3 миллиона квадратных метров жилых домов.

До этого Андрей Бочкарев сообщил, что специалисты приступили к проведению монолитных работ на станции «Народное Ополчение» будущей Рублево-Архангельской линии метро. Он отметил, что в вестибюле № 2 будет временно оборудована монтажно-щитовая камера, которая позволит начать работу тоннелепроходческих механизированных комплексов.

Строительство Благоустройство Москва Андрей Бочкарев
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