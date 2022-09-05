Андрей Бочкарев: На станции метро «Народное Ополчение» начались монолитные работы

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Россия, Москва, проспект Маршала Жукова Карта всех событий

Специалисты приступили к проведению монолитных работ на станции «Народное Ополчение» будущей Рублево-Архангельской линии метро. Об этом в понедельник, 5 сентября сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— В зоне будущих вестибюлей и платформенного участка станции «Народное Ополчение» продолжаются разработка грунта и устройство крепления котлована. Эти работы выполнены на две трети. Во втором, северном, вестибюле началось возведение монолитных конструкций, — сказал он.

Заммэра добавил, что в вестибюле №2 будет временно оборудована монтажно-щитовая камера. Ее установка позволит начать работу тоннелепроходческих механизированных комплексов, которые проложат два тоннеля от «Народного Ополчения».

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов отметил, что у новой станции будет два вестибюля. Через один из них будет осуществляться пересадка пассажиров к действующей станции «Народное Ополчение» Большой кольцевой линии метро, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого Андрей Бочкарев сообщил, что устройство основных конструкций станции «Новаторская» Троицкой линии метро выполнено более чем на 80 процентов. Он уточнил, что монолитные работы продолжаются в северном вестибюле и оборотных тупиках станции.