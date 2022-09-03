Андрей Бочкарев рассказал о 80-процентной готовности станции «Новаторская» Троицкой линии метро

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Устройство основных конструкций станции Троицкой линии метро Москвы «Новаторская» выполнено более чем на 80 процентов. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в субботу, 3 сентября.

— Завершены монолитные работы на платформе станции, на три четверти выполнена укладка бетона в первом (южном) вестибюле, через который будет осуществляться пересадка на станцию «Новаторская» Большой кольцевой линии метро. Установлены четыре эскалатора, ведущие из вестибюля в переход. Монолитные работы продолжаются в северном вестибюле и оборотных тупиках станции, — заявил Бочкарев.

Заммэра также добавил, что отделка технических помещений станции выполнена на 30 процентов.

Помимо этого, продолжается строительство двух тоннелей между платформами «Новаторская» и «Вавиловская» Троицкой линии. Тоннелепроходческие работы в сумме выполнены на 93 процента, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого Бочкарев сообщил, что к началу 2025 года в столице планируется завершить строительство 27 станций метро. Сейчас работы проводятся на Троицкой, Рублево-Архангельской, Сокольнической, Люблинско-Дмитровской и Солнцевской линиях метро.