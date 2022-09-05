Синоптик рассказал, когда начнется листопад в Санкт-Петербурге

Листья / Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Уже неделю в Санкт-Петербурге наблюдается настоящая осенняя погода — в городе прохладно и периодически идут дожди. При этом синоптики отмечают, что ждать раннего листопада не стоит — сроки начала опадания листвы зависят от многих факторов.

По мнению специалистов по наблюдению за погодой, листопад в Петербурге начнется, скорее всего, после середины месяца, даже учитывая крайне резкий переход от лета к осени.

— В этом году август выдался самым жарким за всю историю метеонаблюдений. Потом, после 28 числа, было три дня проливных дождей и уже 2 сентября дневная температура ниже плюс10. Такое случается крайне редко, чтобы были такие резкие изменения, — отметил метеоролог Александр Шувалов в комментарии «Невским новостям».

При этом процесс опадания листвы такой перепад едва ли ускорит: город накопил достаточное количество тепла и влаги. Кроме того, на следующей неделе пройдут небольшие дожди, которые еще немного притормозят листопад.

Ранее синоптики отмечали, что бабье лето придет в Петербург не раньше конца сентября. Количество осадков заметно снизится, передает ФАН.

С 1 сентября в этом году осень заявила о себе не только по календарю, но и климатически. Привычный летний зной в Москве внезапно сменился сильным похолоданием. О том, как минимизировать последствия акклиматизации, рассказала кандидат медицинских наук Екатерина Кашух.