Органы власти России обяжут вести аккаунты в «Одноклассниках» и «ВКонтакте»

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Российские органы власти должны будут в обязательном порядке вести аккаунты в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте». Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Распоряжение вступает в силу с 1 декабря текущего года.

Госорганы будут размещать на своих страницах информацию о проводимых мероприятиях, комментарии по актуальным вопросам и контактные данные.

Недавно «Одноклассники» совместно с исследовательским центром ResearchMe провели онлайн-опрос пользователей из восьми федеральных округов России. В ходе исследования они выяснили, как пользователи Рунета относятся к созданию и хранению паролей и что делают при потере личных данных. Исследование проводилось методом онлайн-опроса, в котором приняли участие 1109 респондентов в возрасте от 18 лет.

По итогам опроса почти каждый второй опрошенный задает в своих паролях номера телефонов, инициалы, дату рождения (49 процентов), а 20 процентов устанавливают абсолютно одинаковый пароль для всех сайтов и приложений.