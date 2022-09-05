Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Органы власти России обяжут вести аккаунты в «Одноклассниках» и «ВКонтакте»

Полина Долганова
Общество
Органы власти России обяжут вести аккаунты в «Одноклассниках» и «ВКонтакте»
Фото: Pexels

Российские органы власти должны будут в обязательном порядке вести аккаунты в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте». Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Распоряжение вступает в силу с 1 декабря текущего года.

Госорганы будут размещать на своих страницах информацию о проводимых мероприятиях, комментарии по актуальным вопросам и контактные данные.

Недавно «Одноклассники» совместно с исследовательским центром ResearchMe провели онлайн-опрос пользователей из восьми федеральных округов России. В ходе исследования они выяснили, как пользователи Рунета относятся к созданию и хранению паролей и что делают при потере личных данных. Исследование проводилось методом онлайн-опроса, в котором приняли участие 1109 респондентов в возрасте от 18 лет.

По итогам опроса почти каждый второй опрошенный задает в своих паролях номера телефонов, инициалы, дату рождения (49 процентов), а 20 процентов устанавливают абсолютно одинаковый пароль для всех сайтов и приложений.

Власть ВКонтакте Россия Одноклассники
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Инструкции
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Отшумело первое сентября…

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Предоставляем льготные займы

Никита Миронов
Никита Миронов

Америка нарывается на ядерный конфликт

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

У «поуехавших» деньги закончились: беглые звезды потянулись в Россию

Александр Молотков
Александр Молотков

Новые школьные традиции

Валерий Грибакин
Валерий Грибакин

Учебный год будет безопасным

Лев Николаев
Лев Николаев

Вся русская красота на одной земле

Все мнения
О проекте