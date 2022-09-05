Пять детей пострадали при крушении аттракциона в Индии

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В Индии произошло крушение аттракциона «Башня свободного падения», в результате чего пострадали десятки человек, в том числе пять детей. Об этом стало известно в понедельник, 5 сентября.

Очевидцы засняли произошедшее на видео. На кадрах видно, что аттракцион поднял гостей парка на высоту в 20 метров. Затем он начал опускаться, однако в конце механизм остановки не сработал и все пассажиры упали на землю. Произошел сильный удар, в результате чего некоторые люди вылетели из сидений.

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Отмечается, что жизни посетителей ничего не угрожает. У них диагностированы травмы шеи и спины. После происшествия сотрудники аттракциона сразу покинули ярмарку. На данный момент их ищут сотрудники полиции, передает Telegram-канал Zvezdanews.

Накануне стало известно, что в парке развлечений в Анапе сломался один из аттракционов, из-за чего около 20 человек были вынуждены сидеть на высоте почти час. Поломка произошла на аттракционе «Кондор». Прибывшие спасатели сняли всех людей с высоты. По факту случившегося сотрудники правоохранительных органов начали проверку.