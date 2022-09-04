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Около 20 человек застряли на высоте на сломанном аттракционе в парке Анапы

Юлия Курганова
Происшествия
Около 20 человек застряли на высоте на сломанном аттракционе в парке Анапы
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В парке развлечений в Анапе сломался один из аттракционов, из-за чего около 20 человек были вынуждены сидеть на высоте почти час. Инцидент случился вечером в пятницу, 2 сентября, в парке «Джунгли».

Поломка произошла на аттракционе «Кондор». Прибывшие спасатели сняли всех людей с высоты.

По факту случившегося сотрудники правоохранительных органов начали проверку, сообщает Telegram-канал «Краснодар №1. Телетайп».

12 августа сообщалось, что в парке развлечений «Леголенд» в Гюнцбурге на юге ФРГ 34 человека пострадали при столкновении двух поездов на американских горках. Инцидент случился из-за того, что один поезд резко затормозил, а другой врезался в него. Пострадавшие получили ранения разной степени тяжести, двое — тяжелые травмы.

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