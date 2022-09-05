Детский психиатр дал советы, как увлечь ребенка учебой в школе

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Чтобы увлечь ребенка учебой в школе, нужна позитивная мотивация. Принуждать под страхом наказания нельзя. Такой совет дал детский психиатр, кандидат медицинских наук Владимир Скавыш.

— Принуждать учиться или наказывать ребенка нельзя. Возможна только позитивная мотивация, но не страх наказания. Из-под палки учить нельзя, и лечить принудительно нельзя, — отметил он в комментарии РИАМО.

Он добавил, что главная ошибка родителей — пытаться заставить ребенка учиться. Школьнику должно быть интересно в школе. Это зависит от многих факторов: личности учителя, атмосферы, манеры преподавания.

Эксперт добавил, что ребенка нужно готовить к школе постепенно, необходимо сформировать такие качества, как самоорганизованность и трудолюбие.

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