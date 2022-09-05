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Невролог Шахнович перечислил самые распространенные причины болей в спине

Ирина Игнатенко
Общество
Невролог Шахнович перечислил самые распространенные причины болей в спине
Фото: Depositphotos

Несколько самых распространенных причин боли в спине перечислил доктор медицинских наук, врач-невролог Виктор Шахнович.

По словам эксперта, боли в спине чаще всего бывают от того, что россияне не занимаются своим скелетом, и перегрузка какой-либо мышцы приводит к тому, что она спазмируется.

— Самая основная причина, когда развиваются боли в спине, — это нарушение осанки. Здесь нужна только гимнастика и в ряде случаев корректор осанки, — пояснил он в комментарии Nation news.

Также часто боли в спине возникают, когда начинаются протрузии межпозвоночных дисков. В этом случае боль можно попробовать убрать при помощи специальной гимнастики. Если этот метод не помогает, то не стоит сразу хвататься за таблетки или ставить какие-то уколы, что зачастую любят делать россияне, отметил врач. Необходимо сначала получить консультацию специалиста, который оценит ситуацию и назначит необходимое лечение.

Сидячий образ жизни может стать причиной целого ряда заболеваний. Об этом рассказал травматолог-ортопед Лев Дунаев.

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