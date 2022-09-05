Синоптик рассказал, какой будет погода в европейской части России на ближайшей неделе

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Погода в центре европейской части России на этой неделе будет довольно однотипной. В атмосфере не произойдет никаких существенных изменений. Об этом рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Александр Синенков.

По словам эксперта, на протяжении недели в центр европейской части России будет поступать прохладный воздух из северных широт. Поэтому температура на всей территории центра европейской части России, включая Москву и Московскую область, ожидается ниже средних многолетних значений на 4–5 градусов.

В дневные часы столбики термометров не будут подниматься выше отметок плюс 12–13 градусов, в ночное время температура будет около плюс 4–7 градусов. Вероятны кратковременные дожди.

По словам синоптика, в конце недели начнется процесс изменения атмосферных явлений. В выходные погоду будет определять антициклон, станет ясно, но потепления не произойдет, передает МИР 24.

Ранее синоптики сообщили, что осень преподнесет немало неприятных сюрпризов. Почти всю осень ожидаются различные погодные аномалии. Так, октябрь будет гораздо холоднее климатической нормы. Причем отмечаться это будет не только на севере страны, но и в южных регионах, где обычно второй месяц осени достаточно теплый, передает «Царьград».

После теплых и солнечных выходных москвичей ждут дожди и резкое похолодание. Об этом «Вечерней Москве» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.