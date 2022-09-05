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«Как давно мы не виделись»: Пугачева съездила в гости к Юдашкиной

Александр Афонин
Общество
«Как давно мы не виделись»: Пугачева съездила в гости к Юдашкиной
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Певица Алла Пугачева приехала в гости к российской бизнес-леди Марине Юдашкиной и навестила ее внучку Агату. Об этом сообщила супруга модельера Валентина Юдашкина в своих социальных сетях.

Юдашкина опубликовала совместное фото с Примадонной. Женщины были одеты в белые наряды, а на руках бизнес-леди виднелась внучка Агата.

— Алла, Аллочка, Аллуся, наша подруга, приехала в гости, как давно мы не виделись, но повод замечательный! Увидеть не только нас, но и нашу внучку Агату, — подписала она фото.

Фотография понравилась многим пользователям. Под ней оставили комментарии многие знаменитости. Среди них отметились певица Кристина Орбакайте, дизайнер Игорь Гуляев и актриса Алика Смехова, передает РИА Новости.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что не слышал ни одного заявления, в котором критикуется Россия, от Аллы Пугачевой, а ее мужу юмористу Максиму Галкину после его слов о российской власти «с нами явно не по пути». Он добавил, что несколько артистов в стране «буквально себя запятнали совершенно непристойными и неприемлемыми заявлениями».

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