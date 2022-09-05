Песков заявил, что не слышал антироссийских слов от Пугачевой, а Галкину «с нами не по пути»

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что не слышал ни одного заявления, в котором критикуется Россия, от певицы Аллы Пугачевой, а ее мужу юмористу Максиму Галкину после его слов о российской власти «с нами явно не по пути».

— Я не слышал ни одного неприемлемого заявления Аллы Пугачевой, а ее супруг — да, ему явно с нами не по пути, супруг делал очень плохие заявления, — сообщил он.

Также Песков добавил, что несколько артистов в стране «буквально себя запятнали совершенно непристойными и неприемлемыми заявлениями» о России, сообщает ТАСС.

Российский президент Владимир Путин, по словам его пресс-секретаря, «вполне нормально» относится к певице.

— Они знают друг друга, они знакомы, они неоднократно встречались. Нормально относится, — рассказал Песков в ответ на соответствующий вопрос.

Таролог Саона считает, что Пугачева вернулась в Россию для «разведки». Отмечается, что она вернулась без своего мужа, телеведущего Максима Галкина. По словам таролога, это спровоцировало появление разного рода домыслов и предположений.