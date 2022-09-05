Жители Подмосковья могут сделать прививку от гриппа в передвижных комплексах

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В Подмосковье сделать прививку от гриппа теперь можно в передвижных комплексах, сообщили в областном Минздраве. Бригады работают в самых многолюдных местах — у станций метро и торговых центров.

— Чтобы все желающие могли сделать прививку, не отрываясь от дел. Мы понимаем, что это удобный формат для жителей и гостей Подмосковья, поскольку вакцинация не займет много времени, — отметила первый зампред областного правительства Светлана Стригункова.

Она отметила, что вакцинацию от гриппа прошли более 140 тысяч человек, в том числе 16 тысяч детей.

Для вакцинации в мобильном комплексе потребуется паспорт и полис обязательного медицинского страхования, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова дала старт всероссийской прививочной кампании от гриппа. Церемония прошла в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке, передает Life.ru.

Согласно исследованиям, при одновременном применении вакцин от гриппа и коронавирусной инфекции не наблюдается снижение эффективности препаратов. Об этом рассказал главный врач второго диагностического отделения АО «Медицина», кандидат медицинских наук Максим Терский.