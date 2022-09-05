Юбилейный Фестиваль «Спасская башня» завершился грандиозным представлением на Красной площади

Фото: Мария Москвицова/пресс-служба мероприятия

Юбилейный XV Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня» завершился невероятным представлением на Красной площади. Финальной точкой музыкального праздника стало выступление Сводного оркестра, куда вошли 1,5 тысячи артистов из разных стран мира.

За 15 лет Фестиваль стал самым ожидаемым событием в мире музыки как для зрителей, так и для музыкантов.

Музыкальный праздник давно вышел за рамки обычного Фестиваля и стал поистине грандиозным шоу с фейерверками, файер-шоу, сложными музыкальными и хореографическими программами. Если раньше Роты почетного караула сопровождали выступления военных оркестров, то сегодня они стали полноправными участниками действа, которого очень ждут зрители.

В этом году публику поразило выступление Президентского оркестра Службы коменданта Московского Кремля ФСО РФ вместе с Ротой почетного караула. Коллектив нечасто становится участником публичных выступлений, поэтому зрители «Спасской башни» ждали его с особым нетерпением и встречали горячими аплодисментами. Трибуны с замиранием дыхания смотрели на четкие, отточенные движения военнослужащих и ликовали под звук финальных выстрелов из карабинов. Также вместе со своими оркестрами выступили Почетные караулы Образцово-показательного оркестра Вооруженных сил Республики Беларусь, Военного оркестра (Московского гарнизона) 154-го отдельного комендантского Преображенского полка и Сводного оркестра и Ансамбля песни и пляски ВДВ России. Впервые с Ротой почётного караула вышел Образцово-показательный оркестр Росгвардии.

Удивили зрителей и танцевальные ансамбли. Танцоры балета Центрального пограничного ансамбля ФСБ России исполнили красивый и опасный танец на платформе в виде жостовского подноса, которую держали на руках военнослужащие. Этот же коллектив поразил публику зажигательным файер-шоу. Никого не оставили равнодушным мощные выступления десантников, которые развернули на Красной площади флаг ВДВ площадью 1200 кв. метров.

В этом году в Фестивале приняли участие сразу три коллектива Росгвардии — Образцово-показательный оркестр войск национальной гвардии России, Сводный оркестр штаба Центрального округа войск национальной гвардии РФ и Военный оркестр Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю. Все три коллектива показали очень разнообразные программы и вызвали живой отклик у публики.

Зрители одинаково тепло встречали как российские, так и зарубежные коллективы, с удовольствием аплодировали всем участникам, подпевали и пританцовывали, включали в телефонах фонарики, чтобы с трибун поприветствовать артистов.

Иностранным музыкантам настолько полюбилась московская публика, что после представлений они выходили к Государственному историческому музею, где продолжали петь и играть. Публика с удовольствием слушала, фотографировала, аплодировала и так же не торопилась покинуть Красную площадь.

— Если говорить по горячим следам, то мне кажется, что Фестиваль получился содержательным, интересным, нам удалось достичь цели, которые мы перед собой ставили. Прежде всего, мы сохранили международный формат, — подчеркнул художественный руководитель Фестиваля, руководитель Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы, руководитель Службы коменданта Московского Кремля ФСО России — комендант Московского Кремля (с 2004 по 2020), генерал-лейтенант запаса Сергей Хлебников.

Отличный звук и свет — одна из особенностей Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня». Чтобы зрители могли насладиться выступлением музыкантов, услышать каждую ноту и увидеть великолепие участников Фестиваля, на площадке ежедневно работают несколько десятков человек. Для того чтобы от зрителей не ускользнула ни одна нота, в течение нескольких дней перед представлением идет монтаж звукового и светового оборудования.

— Наша главная задача, чтобы зритель услышал с любого места на трибунах все, что происходит на брусчатке. Все, что говорит диктор, что исполняют музыканты. Если говорить в цифрах, у нас примерно около 3 тысячи метров кабеля, около 120 киловатт мощности звука и около 90 радиосистем, — рассказала звукоинженер шоу Дарья Рудакова.

Световой рисунок должен подчеркивать выступление артистов, и в то же время не ослеплять их, не мешать. Как рассказал технический директор основной площадки Фестиваля Алексей Моисеев, на трибунах и территории Фестиваля было установлено 477 единиц мощных световых приборов и проложено более 2000 метров кабеля. По количеству света Фестиваль можно сравнить с Чемпионатом мира по футболу, который проходил в Москве.

Фестиваль проводится в соответствии с Поручением Президента Российской Федерации Владимира Путина под патронатом Общественного совета, который возглавляет первый заместитель Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Александр Жуков, при поддержке Министерства обороны Российской Федерации и Департамента культуры города Москвы.