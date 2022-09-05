Баллы «Миллиона призов» за онлайн-голосование 9–11 сентября можно потратить в Мариинке

Фото: Александр Шапунов / Пресс-служба Мариинского театра

Москвичи смогут потратить выигранные баллы программы «Миллион призов» на покупку билетов на спектакли петербургского Мариинского театра. Об этом сообщил журналистам руководитель ГКУ «Новые технологии управления» Александр Пищелко в понедельник, 5 сентября.

— Такую возможность предоставляет один из партнеров акции — агрегатор Zapomni. Для этого нужно обменять призовые баллы на промокод на сайте ag-vmeste.ru и выбрать агрегатор среди списка партнеров. Промокод можно использовать при покупке сертификата на посещение Мариинки, — сказал он.

Пищелко добавил, что полученные балы можно также направить на покупку билетов в столичные музеи и театры. Так, в этом году в качестве партнеров акции присоединились Театр на Таганке, «Современник», Театр Олега Табакова и другие, передает ТАСС.

Московская торгово-промышленная палата (МТПП) обратилась к правительству Москвы с предложением провести очередной этап акции «Миллион призов». Руководитель проектного офиса компании ZENDEN Владимир Наумов рассказал «Вечерней Москве», в чем ее плюсы для бизнеса и потребителя.