Предприниматель Наумов рассказал о плюсах акции «Миллион призов»

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Московская торгово-промышленная палата (МТПП) обратилась к правительству Москвы с предложением провести очередной этап акции «Миллион призов». Руководитель проектного офиса компании ZENDEN Владимир Наумов рассказал «Вечерней Москве», в чем ее плюсы для бизнеса и потребителя.

По его словам, акция положительно влияет на покупательскую способность москвичей и увеличивает продажи компаний-партнеров.

— Для потребителя основной плюс в том, что он может приобрести у партнеров акции товары со скидкой или полностью бесплатно, расплатившись бонусами. Компании-участники получают дополнительных клиентов и продвижение. Более того, постоянные покупатели могут купить большее количество товаров. Например, в наших магазинах благодаря акции «Миллион призов» появляется несколько тысяч новых клиентов. Постоянные же покупают не одну или две пары обуви, а четыре и даже пять, — рассказал Наумов.

В столице акцию «Миллион призов — #ВыбираемВместе» проводили уже несколько раз, и каждый раз она показывает отличные результаты. МТПП предлагает в этом году традиционно провести акцию среди участников онлайн-голосования.

Участвуя в программе, предприниматели могут выйти на новую аудиторию: даже если кто-то не знал о какой-либо компании, то узнает благодаря акции. «Миллион призов» и другие акции и программы, которые проводит правительство Москвы, — это прекрасная реклама, привлечение новых посетителей и увеличение спроса. Таким образом, рост продаж и привлечение новых клиентов — главный результат, который ожидают предприниматели.

В понедельник, 1 сентября, горожане, которые могут проголосовать онлайн на предстоящих выборах муниципальных депутатов, начали получать сообщения с уникальными кодами программы «Миллион призов». Коды будут разосланы в течение нескольких дней. Для их активации москвичам необходимо принять участие в онлайн-голосовании не позднее 20:00 в день накануне розыгрыша. О победе участников выборов оповестят через СМС. Кроме того, москвичи смогут самостоятельно узнать результаты на сайте программы.

Для получения выигрыша код должен быть активирован до 26 сентября включительно. Полученные баллы можно обменять на промокоды до 14 декабря. Уточняется, что москвичей, которые выиграли автомобиль, оповестят о получении приза дополнительно.