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Собянин рассказал об открытии после реконструкции городских поликлиник

Полина Долганова
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Собянин рассказал об открытии после реконструкции городских поликлиник
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об открытии после реконструкции городских поликлиник в разных районах столицы. Об этом он написал на своей странице в Telegram в понедельник, 5 сентября.

По словам главы города, четыре детские поликлиники заработали в Строгине, Чертанове Южном, Черемушках и Выхине-Жулебине. Также поликлиника для взрослых открылась в Северном Тушине.

В этих медучреждениях помощь специалистов могут получить около 89 тысяч москвичей.

Собянин отметил, что здания поликлиник были перестроены, а планировка помещений приведена к новому московскому стандарту. Внутри учреждений также организовали комфортные зоны ожидания для пациентов, а прилегающие к поликлиникам территории были благоустроены.

Почти три тысячи сотрудников поликлиник, в которых завершается капитальный ремонт, прошли обучение на базе Кадрового центра Департамента здравоохранения Москвы в 2022 году. Об этом рассказала заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она напомнила, что в настоящее время в Москве продолжается реализация программы модернизации поликлиник по новому московскому стандарту.

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