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Три тысячи сотрудников обновленных поликлиник прошли обучение в Кадровом центре Депздрава в 2022 году

Полина Долганова
Город
Три тысячи сотрудников обновленных поликлиник прошли обучение в Кадровом центре Депздрава в 2022 году
Фото: depositphotos

Почти три тысячи сотрудников поликлиник, в которых завершается капитальный ремонт, прошли обучение на базе Кадрового центра Департамента здравоохранения Москвы в 2022 году. Об этом рассказала заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она напомнила, что в настоящее время в Москве продолжается реализация программы модернизации поликлиник по новому московскому стандарту.

— На базе Кадрового центра столичного Депздрава мы разработали отдельную обучающую экспресс-программу для сотрудников обновляемых поликлиник, — рассказала Ракова.

Она пояснила, что в рамках обучения специалисты изучают актуальную информацию по нескольким медицинским направлениям, проходят аппликационные тренинги и работают на новом оборудовании, передали на официальном портале мэра Москвы.

Кроме того, столичные врачи провели более семи миллионов приемов в поликлиниках, открытых после капитального ремонта. Об этом в пятницу, 2 сентября, сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения. Уточняется, что медицинскую помощь в учреждениях уже получают 1,3 миллиона жителей столицы.

Здоровье Медицина Анастасия Ракова Депздрав
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