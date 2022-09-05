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Воспоминания блокадников Ленинграда прочтут в Музее Победы

Евгений Жуков
Город
Воспоминания блокадников Ленинграда прочтут в Музее Победы
Фото: Пресс-служба Музея Победы
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Воспоминания жителей блокадного Ленинграда прочтут в Музее Победы в рамках патриотической акции «Ромашка Победы. Семейная история войны» 8 сентября, в день 81-й годовщины начала блокады Северной столицы.

На мероприятии выступят студенты театрального института имени Бориса Щукина при Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова. Они зачитают отрывки произведений поэтессы Ольги Берггольц и письма военных лет, передает пресс-служба Музея Победы.

Воспоминания блокадников Ленинграда прочтут в Музее Победы ромашка

Акция проводится в рамках проекта «Культурные люди», поддержанного грантом ООГО «Российский фонд культуры» в рамках программы «Волонтеры культуры» федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».

Онлайн-кинотеатр Музея Победы подготовил более 10 бесплатных кинопоказов, которые пройдут в сентябре. Известно, что в рамках программы жители столицы смогут увидеть фильм о певце Бисере Кирове, «Розыгрыш» режиссера Владимира Меньшова и несколько документальных фильмов российского информационного агентства «Армия России».

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