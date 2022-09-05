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Эксперты Роскачества рассказали, чего нельзя делать с деньгами в кризис

Александр Афонин
Общество
Эксперты Роскачества рассказали, чего нельзя делать с деньгами в кризис
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В период экономического кризиса важно сохранить денежные средства. Эксперты Центра финансовой экспертизы Роскачества рассказали, чего не стоит делать с деньгами в подобное время.

— В кризис нужно минимизировать расходы, для чего нужно подсчитать свои обязательные и необязательные траты. Важно сформировать финансовую «подушку безопасности» как можно быстрее: все траты, которые вы планировали, лучше отложить и сохранить, чтобы сформировалась сумма, достаточная, чтобы прожить несколько месяцев в случае непредвиденных ситуаций, — сказал начальник Центра финансовой экспертизы Роскачества Сергей Солодкий.

По словам экспертов, самое главное — не поддаваться панике и действовать обдуманно. Они рекомендуют воздержаться от покупки валюты, акций и иных активов при скачках их стоимости. Это приведет к дополнительным расходам.

В период кризиса не рекомендуется брать кредиты и оформлять кредитные карты. Банки могут предоставить невыгодные условия, которые приведут к дополнительным рискам. Кроме того, не следует скупать ненужные товары про запас.

Центробанк в ближайшее время может снизить ключевую ставку, что приведет к удешевлению кредитов, однако сделает менее выгодными банковские вклады. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.

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