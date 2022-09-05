Более четырех тысяч флагов и декоративных конструкций украсят Москву в честь Дня города

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Специалисты Комплекса городского хозяйства украшают Москву флагами, праздничными плакатами и декоративными конструкциями в честь Дня города, который в этом году пройдет 10–11 сентября. Об этом в понедельник, 5 сентября, сообщил заместитель мэра в правительстве Москвы Петр Бирюков.

— В общей сложности установим более 4,3 тысячи флагов и декоративных конструкций, они украсят главные московские мосты, ключевые магистрали, площади возле вокзалов, въезды в город и общественные пространства, — отметил он.

Заммэра добавил, что в пешеходных зонах во всех административных округах появятся арки с живыми цветами, интерактивные конструкции и уличные качели. А на городских билбордах, остановочных павильонах и афишных стендах разместят более тысячи поздравительных плакатов с изображением столичных достопримечательностей.

— Архитектурно-художественная подсветка зданий 10 и 11 сентября будет работать в праздничном режиме, на цифровых билбордах и медиафасадах ряда домов на Новом Арбате покажут видеоролики, посвященные юбилею столицы, — сказал Бирюков.

При этом дополнительных украшений ко Дню города не закупалось, все декоративные элементы используются повторно. Бирюков отметил, что ключевым элементом концепции стали слово «Москва» и цифра 875, именно столько лет исполняется российской столице в этом году.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в День города в столице ожидается теплая погода, столбики термометров достигнут отметки плюс 12–17 градусов.