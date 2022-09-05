«Колдунья» в Москве обманула пенсионерку на полмиллиона рублей

Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Южнопортовая улица Карта всех событий

В столице задержали «целительницу», которая потребовала с пенсионерки полмиллиона рублей за снятие порчи. Об этом «Вечерней Москве» сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по городу Екатерина Гузь в понедельник, 5 сентября.

По ее словам, злоумышленница распространяла рекламу своих услуг по снятию порчи. Объявление увидела 84-летняя жительница столицы и записалась на прием к гадалке.

При встрече злоумышленница потребовала с пожилой женщины 200 тысяч рублей за услуги. Пенсионерка передала «колдунье» эту сумму во время второй встречи. После «обряда исцеления» «колдунья» сообщила пенсионерке, что все сделала, но для полного решения проблемы потребуется еще 300 тысяч.

Потерпевшая поняла, что ее обманывают, и рассказала обо всем сыну, который обратился в полицию.

Вскоре сотрудники правоохранительных органов нашли и задержали «колдунью» на Южнопортовой улице. Ею оказалась 48-летняя жительница Подмосковья. «Целительница» вернула пострадавшей деньги в полном объеме.

В отношении «гадалки» возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество с причинением значительного ущерба». Подозреваемая находится под подпиской о невыезде. Его грозит до пяти лет лишения свободы.

Других «колдунов» задержали в столице 2 сентября. Преступная группа обманула девятерых москвичей, выручив у доверчивых граждан 23 миллиона рублей.