Автоэксперт высказался против идеи об ужесточении получения прав категории D

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Если инициативу об ужесточении получения прав категории D примут, то это непременно скажется на кадровом обеспечении автобусного парка, многие россияне не захотят проходить много сложных процедур. Такое мнение высказал председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин.

Он отметил, что определенные основания у подобной инициативы есть: хотелось бы, чтобы водители автобусов были квалифицированными, имели опыт и стаж. Но могут возникнуть проблемы с кадровым обеспечением автобусного парка.

— Когда и если ужесточат требования, ясно, что количество кандидатов на эту работу существенно сократится. Конечно, ужесточать требования необходимо, потому что речь идет о перевозке пассажиров, но нужно взвешивать экономические факторы, — отметил он в комментарии НСН.

Накануне сообщалось, что Госдума планирует принять законопроект об ужесточении порядка получения водительских прав в России. В частности, водительское удостоверение категории D можно будет получить только в том случае, если человек владеет другими категориями и имеет стаж вождения не менее 12 месяцев, передает «360».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев передал АО «Мострансавто» 110 новых автобусов. Об этом в среду, 24 августа, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.