Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Автоэксперт высказался против идеи об ужесточении получения прав категории D

Ирина Игнатенко
Общество
Автоэксперт высказался против идеи об ужесточении получения прав категории D
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Если инициативу об ужесточении получения прав категории D примут, то это непременно скажется на кадровом обеспечении автобусного парка, многие россияне не захотят проходить много сложных процедур. Такое мнение высказал председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин.

Он отметил, что определенные основания у подобной инициативы есть: хотелось бы, чтобы водители автобусов были квалифицированными, имели опыт и стаж. Но могут возникнуть проблемы с кадровым обеспечением автобусного парка.

— Когда и если ужесточат требования, ясно, что количество кандидатов на эту работу существенно сократится. Конечно, ужесточать требования необходимо, потому что речь идет о перевозке пассажиров, но нужно взвешивать экономические факторы, — отметил он в комментарии НСН.

Накануне сообщалось, что Госдума планирует принять законопроект об ужесточении порядка получения водительских прав в России. В частности, водительское удостоверение категории D можно будет получить только в том случае, если человек владеет другими категориями и имеет стаж вождения не менее 12 месяцев, передает «360».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев передал АО «Мострансавто» 110 новых автобусов. Об этом в среду, 24 августа, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Транспорт Госдума Водители
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Инструкции
Мнения
Татьяна Иванова
Татьяна Иванова

Когда-то здесь летали самолеты

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Отшумело первое сентября…

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Предоставляем льготные займы

Никита Миронов
Никита Миронов

Америка нарывается на ядерный конфликт

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

У «поуехавших» деньги закончились: беглые звезды потянулись в Россию

Александр Молотков
Александр Молотков

Новые школьные традиции

Валерий Грибакин
Валерий Грибакин

Учебный год будет безопасным

Все мнения
О проекте