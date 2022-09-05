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Автора «Тотального диктанта — 2023» объявят на Фестивале грамотности в Ярославле

Елена Самойлова
Общество
Автора «Тотального диктанта — 2023» объявят на Фестивале грамотности в Ярославле
Фото: Пресс-центр «Тотального диктанта»

В Ярославле стартует Фестиваль грамотности, в рамках которого пройдет традиционный онлайн-марафон «Тотального диктанта», там будет объявлен автор нового сезона. Об этом сообщили в пресс-центре фонда «Тотальный диктант» в понедельник, 5 сентября.

Мероприятия пройдут с 7 по 12 сентября. Обширная программа фестиваля, посвященная грамотности, русскому языку и литературе, будет познавательна не только для заинтересованных слушателей, но и для преподавателей и профессиональных филологов.

Площадками мероприятий станут Ярославский государственный педагогический университет им. К. Д. Ушинского, городская многофункциональная площадка «Горн», Ярославский музей-заповедник, библиотеки и бары города. Как уточняется, среди спикеров будут российские лингвисты, авторы научно-популярных книг, писатели, преподаватели и филологи.

8 сентября пройдет трансляция онлайн-марафона «Тотального диктанта», посвященного Международному дню грамотности. В программе марафона — общение с гостями и представление автора текста диктанта 2023 года.

— Автора выбирают штаб и Филологический совет акции «Тотальный диктант», при принятии решения мы также советуемся с экспертами в области литературы, авторами текстов прошлых лет. Перед нами стоит задача познакомить широкую аудиторию с хорошей современной русской литературой. Имя автора — одна из главных интриг акции, — рассказала руководитель «Тотального диктанта» Ольга Ребковец.

Онлайн-марафон начнется в 14:00 и завершится в 18:00 по московскому времени.

До этого сообщалось, что 3 сентября в Москве состоялся исторический «Диктант Победы», приуроченный ко Дню окончания Второй мировой войны.

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