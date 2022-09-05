Двукратный олимпийский чемпион по боксу Лагутин умер в возрасте 84 лет

Фото: Пресс-служба Федерации бокса России

Заслуженный мастер спорта СССР, двукратный олимпийский чемпион по боксу Борис Лагутин скончался в возрасте 84 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации бокса России в понедельник, 5 сентября.

— Вчера (4 сентября — прим. «ВМ») на 85-м году жизни скончался Борис Николаевич Лагутин — заслуженный мастер спорта СССР, шестикратный чемпион СССР, двукратный чемпион Европы и первый в истории нашей страны двукратный чемпион Олимпийских игр, — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что бокс для Лагутина стал образом жизни. За свою карьеру на любительском ринге он одержал 287 побед. Руководство федерации выразило соболезнования родным и близким спортсмена.

Борис Лагутин родился 24 июня 1938 года в Москве. После окончания Второй мировой войны его кумиром стал боксер-тяжеловес Николай Королев. Вдохновившись спортсменом, будущий советский чемпион в 17-летнем возрасте пошел в боксерский зал «Крылья Советов». Там он тренировался под руководством заслуженного тренера СССР Владимира Тренина. Несмотря на худое телосложение, Лагутин проявлял способности к боксу и посвящал все свободное время тренировкам.