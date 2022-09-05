Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Концерт памяти Александра Градского состоится в Москве в ноябре

Елена Самойлова
Город
Концерт памяти Александра Градского состоится в Москве в ноябре
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Москва, улица Коровий Вал, 3с1 Карта всех событий

В театре «Градский холл» состоится концерт памяти народного артиста России Александра Градского, который возглавлял объединение с момента его основания и до своей смерти в 2021 году. Об этом в понедельник, 3 сентября, сообщил художественный руководитель учреждения, композитор Алексей Рыбников.

Как уточняется, мероприятие приурочено ко дню рождения артиста.

— 3 ноября будет концерт памяти Александра Градского. В этом году будет годовщина, соберутся все ученики Александра Борисовича, и мы сделаем концерт, — сказал Рыбников.

Он добавил, что в предстоящем сезоне посетители театра смогут насладиться рядом премьер. Например, представят музыкальный фильм с рок-группой «Дух Соноры». Кроме того, будет показана состоящая из нескольких частей «Литургия оглашенных»: в атриуме будет петь хор, а потом в большом зале пройдет показ фильма, передает агентство городских новостей «Москва».

28 ноября 2021 года певец умер в больнице, куда попал с инсультом, возникшим на фоне перенесенного COVID-19. Прощание с ним прошло в театре «Градский холл», где он больше пяти лет проработал художественным руководителем, а 1 декабря композитора похоронили на Ваганьковском кладбище.

Градский не успел написать завещание, поэтому после его смерти между родственниками начались скандалы вокруг наследства. А в скором времени могут появиться и новые претенденты. Чтобы доказать родство, тело музыканта могут эксгумировать. Возможен ли такой сценарий, читайте в материале «Вечерней Москвы».

Концерты Театры Александр Градский Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Инструкции
Мнения
Татьяна Иванова
Татьяна Иванова

Когда-то здесь летали самолеты

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Отшумело первое сентября…

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Предоставляем льготные займы

Никита Миронов
Никита Миронов

Америка нарывается на ядерный конфликт

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

У «поуехавших» деньги закончились: беглые звезды потянулись в Россию

Александр Молотков
Александр Молотков

Новые школьные традиции

Валерий Грибакин
Валерий Грибакин

Учебный год будет безопасным

Все мнения
О проекте