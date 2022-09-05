Концерт памяти Александра Градского состоится в Москве в ноябре

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, улица Коровий Вал, 3с1 Карта всех событий

Как уточняется, мероприятие приурочено ко дню рождения артиста.

— 3 ноября будет концерт памяти Александра Градского. В этом году будет годовщина, соберутся все ученики Александра Борисовича, и мы сделаем концерт, — сказал Рыбников.

Он добавил, что в предстоящем сезоне посетители театра смогут насладиться рядом премьер. Например, представят музыкальный фильм с рок-группой «Дух Соноры». Кроме того, будет показана состоящая из нескольких частей «Литургия оглашенных»: в атриуме будет петь хор, а потом в большом зале пройдет показ фильма, передает агентство городских новостей «Москва».

28 ноября 2021 года певец умер в больнице, куда попал с инсультом, возникшим на фоне перенесенного COVID-19. Прощание с ним прошло в театре «Градский холл», где он больше пяти лет проработал художественным руководителем, а 1 декабря композитора похоронили на Ваганьковском кладбище.

Градский не успел написать завещание, поэтому после его смерти между родственниками начались скандалы вокруг наследства. А в скором времени могут появиться и новые претенденты. Чтобы доказать родство, тело музыканта могут эксгумировать. Возможен ли такой сценарий, читайте в материале «Вечерней Москвы».