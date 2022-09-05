Правосудие настигло похитителей спустя 12 лет: двое мужчин предстанут перед судом в Подмосковье

Фото: пресс-служба суда

Двое мужчин предстанут перед судом по делу о похищении заместителя руководителя организации по оказанию ритуальных услуг, которое они совершили в 2010 году. Об этом Вечерней Москве сообщила помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Анна Тертичная в понедельник, 5 сентября.

По ее словам, в сентября 2010 года один из обвиняемых из-за личной неприязни задумал похитить жителя Балашихи, заместителя начальника фирмы, которая оказывала ритуальные услуги. На это дело он подговорил еще шестерых сообщников. Вместе мужчины подкараулили пострадавшего у подъезда дома, после чего силой затолкали его в машину.

Потерпевшего отвезли в сауну, где держали его в плену и избивали несколько дней. От полученных травм мужчина скончался, после чего его тело отвезли к местным очистным сооружениям и там закопали.

Родственники погибшего заявили в полицию о пропаже человека. Пятерых злоумышленников задержали и осудили на различные сроки лишения свободы. Двое оставшихся преступников скрывались от правосудия 12 лет.

В июне 2022 года, в рамках работы по расследованию преступлений прошлых лет, розыск мужчин возобновили по новому плану. Злоумышленников задержали 5 июня в Зарайске и Москве.

Расследование завершено давно, фигурантов обвиняют в похищении человека, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Дело передано в Балашихинский городской суд для рассмотрения по существу.

Другое громкое дело случалось в столице в понедельник, 5 сентября. На заседании по делу Пермского стрелка подсудимый признал себя виновным.