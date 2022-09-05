Путин рассказал, что влюбился в Камчатку

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин во время своей поездки на Камчатку влюбился в нее за особую атмосферу. Об этом российский лидер рассказал в ходе встречи с участниками всероссийского молодежного экологического форума «Экосистема. Заповедный край» в понедельник, 5 сентября.

— Камчатка — это особое место, это особый край. Я, когда первый раз появился на Камчатке, влюбился в нее. Здесь особая атмосфера. Конечно, когда люди живут, рождаются здесь, то, наверное, все это считается обыденным, ко всему привыкаешь, — сказал он.

Президент добавил, что жители Камчатского края могут не понимать его отношения. По словам Путина, в детстве он тоже считал, что все города страны похожи на Санкт-Петербург и все люди живут одинаково, передает РИА Новости.

До этого стало известно, что Владимир Путин, находясь с визитом в Калининграде, остановил кортеж автомобилей, чтобы пообщаться с жителями города. Калининградцы тепло поприветствовали президента: так, из толпы раздавались выкрики: «Спасибо!», «Молодец!». Напоследок Путин помахал рукой, после чего кортеж вновь продолжил движение.