Боррель признал, что Евросоюз не может полностью изолироваться от россиян

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Европейский союз собирается регулировать поток приезжающих граждан РФ, однако не может полностью изолироваться от россиян. Соответствующее заявление сделал глава евродипломатии Жозеп Боррель.

Выступая на межпарламентской конференции в Праге, посвященной вопросам внешней политики и безопасности, политик отметил, что невозможно полностью запретить россиянам въезд в Европу.

— Министры согласовали ряд элементов, которые помогут странам больше контролировать поток приезжающих. Я понимаю, что ряд стран столкнулись с таким потоком, который не соответствует ситуации. Мы можем регулировать эту ситуацию, но мы не можем полностью изолировать российский народ от Европы, — сказал Боррель.

Он подчеркнул, что граничащие с РФ страны будут сами регулировать въезд граждан и вправе отказать даже тем, кто имеет визу. По словам дипломата, наличие «шенгена» не дает стопроцентной гарантии на попадание в страну, а является «предварительным условием». Боррель подчеркнул, что во въезде может быть отказано по абсолютно разным причинам, передает РИА Новости.

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что немецкое правительство предлагает Европейскому союзу приостановить действие соглашения об облегчении визового режима с Россией. Подобное решение в какой-то степени усложнит взаимоотношения между гражданами двух стран. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» заявил немецкий политолог Александр Рар.