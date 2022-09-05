Путин прокомментировал ситуацию с утилизацией отходов в России

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин в понедельник, 5 сентября, рассказал о ситуации с утилизацией отходов в стране.

По словам главы государства, основной объем отходов — около 50 процентов — приходится на упаковку товаров.

— Естественно, во всем мире приняты решения, связанные с ответственностью производителя этой упаковки. Принцип простой: все, что произвел, должен уничтожить или за это заплатить, — отметил Путин.

Он уточнил, что в России этот принцип уже действует, однако стране требуется время, чтобы механизм начал работать повсеместно, передали в пресс-службе Кремля.

2 сентября масштабная акция по сбору макулатуры была запущена на Камчатке. О ней объявил генеральный директор «Российского экологического оператора» Денис Буцаев. Глава РЭО поприветствовал участников форума «Экосистема. Заповедный край» на Камчатке и призвал молодежь присоединиться к акции «Миллион Родине». Проект предполагает собирать макулатуру по всей России. Акция по сбору вторичного сырья пройдет с 15 сентября по 15 ноября.