Дом по программе реновации на Дмитровском шоссе введут в эксплуатацию в этом году

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

дмитровское шоссе вл 127 Карта всех событий

Возведенную по программе реновации новостройку в Дмитровском районе введут в эксплуатацию в этом году. Об этом в понедельник, 5 сентября, сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Дом находится по адресу Дмитровское шоссе, владение 127.

— В настоящее время идут чистовая отделка, фасадные работы, а также ведется благоустройство территории, — рассказал глава департамента.

Жилой односекционный дом строят по индивидуальному проекту, там будет 137 квартир: 39 однокомнатных, 79 двухкомнатных и 19 трехкомнатных. На первом этаже предусмотрены помещения для магазинов, кафе, салонов красоты, спортклубов, а также различных кружков и секций для детей. В вестибюле жилой части появятся колясочная, комната консьержа, кладовая для уборочного инвентаря и почтовые ящики.

Вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла на первом этаже будут выполнены в один уровень с поверхностью земли для удобства родителей с колясками и маломобильных людей. Кроме того, здание оборудуют системами безопасности и камерами видеонаблюдения.

На придомовой территории сделают детскую и спортивную площадки, а также высадят газоны, цветники, деревья и кустарники. Около дома также появится наземная парковка, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

До этого сообщалось, что более 19 тысяч жителей столицы получили новые квартиры по программе реновации с января этого года.