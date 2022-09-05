Москвичам рассказали, как создавали и реставрировали Северный речной вокзал

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Северный речной вокзал Карта всех событий

В столице два года назад завершилась масштабная реставрация Северного речного вокзала. Открытие архитектурного памятника состоялось в День города. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в понедельник, 5 сентября.

История сооружения начинается с его открытия в 1930-е годы. Изначально Северный речной вокзал носил имя Химкинского, он был разработан архитектором Алексеем Рухлядевым. После открытия вокзал стал первым портом, куда люди приезжали просто погулять и отдохнуть.

По окончании строительства вокзал стал уникальным зданием. На нем был оборудован выдвижной шпиль, фасады украшали 24 фарфоровых медальона, а интерьер впечатлял всех пассажиров. Однако с годами сооружение потеряло красоту, ему требовалась реставрация.

Специалисты начали работы по возрождению Северного речного вокзала и прилегающей территории в 2018 году. В реставрации было задействовано 400 специалистов со всей России. В ходе работ был усилен фундамент, рабочие привели в порядок интерьеры и многое другое, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне сообщалось, что с начала сезона навигации более 800 рейсов было совершено с Северного речного вокзала, которые перевезли более 170 тысяч пассажиров в другие города. Кроме того, здесь регулярно проходят разного рода мероприятия для детей и взрослых.