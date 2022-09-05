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В параде судов на Москве-реке в День города поучаствуют 40 речных теплоходов

Елена Самойлова
Город
В параде судов на Москве-реке в День города поучаствуют 40 речных теплоходов
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Новоспасский мост Карта всех событий

В День города на параде судов, который пройдет на Москве-реке, будут участвовать 40 речных теплоходов. Об этом в понедельник, 5 сентября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— 10 сентября пройдет парад судов на Москве-реке. В нем примут участие 40 речных теплоходов разных моделей (от теплоходов «Москвич» до современных банкетных судов). Их сопроводят катера водного патруля, Ространснадзора и УТ МВД, — говорится в сообщении.

Отмечается, что колонна выдвинется в 10:00 от Новоспасского моста и спустя час приплывет к мосту Лужники. Теплоходы будут идти через центр Москвы мимо знаковых мест города.

В параде судов на Москве-реке в День города поучаствуют 40 речных теплоходов Фото: Telegram / Дептранс Москвы

По словам заместителя мэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, в этом году утверждена новая маршрутная сеть из девяти речных экскурсий.

До этого заместитель мэра в правительстве Москвы Петр Бирюков сообщил, что в честь Дня города Москву украсят более четырех тысяч флагов и декоративных конструкций.

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